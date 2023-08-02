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Сегодня, 03:22

«Спортинг» интересуется вратарем «Нанта» Лафоном

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Нанта» Альбан Лафон может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает Ouest-France, «Спортинг» проявляет интерес к 24-летнему француза. Если он уйдет, «Нант» попытается подписать Джорджа Петровича из «Нью-Инглэнд Революшн».

Действующий контракт Лафона рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне французский вратарь сыграл в 48 матчах во всех турнирах и пропустил 78 голов. На его счету 13 встреч без пропущенных голов.

Футбол
ФК Нант
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