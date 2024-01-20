Спортивный директор «Факела»: «Думаю, что у нас Мелешина не будет»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил «СЭ» на вопрос о переговорах по аренде нападающего «Спартака» Павла Мелешина.

«Я думаю, что Мелешина в «Факеле» не будет. Мы ни за кого не можем говорить точно. Но на данный момент игрок по фамилии Мелешин едет на первый сбор со «Спартаком», — сказал Котов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Мелешину предлагают аренду в минском «Динамо», при этом игрок хочет в «Факел».

Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 форвард забил 1 гол в 8 матчах за красно-белых.