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Сегодня, 16:41

Спортивный директор «Факела»: «Думаю, что у нас Мелешина не будет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Павел Мелешин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил «СЭ» на вопрос о переговорах по аренде нападающего «Спартака» Павла Мелешина.

«Я думаю, что Мелешина в «Факеле» не будет. Мы ни за кого не можем говорить точно. Но на данный момент игрок по фамилии Мелешин едет на первый сбор со «Спартаком», — сказал Котов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Мелешину предлагают аренду в минском «Динамо», при этом игрок хочет в «Факел».

Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 форвард забил 1 гол в 8 матчах за красно-белых.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Павел Мелешин
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