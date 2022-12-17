Спортивный директор «Наполи»: «Мы не отпустим Кварацхелию, несмотря на сумму предложения»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе «Ньюкасла» к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

«Заинтересованность «Ньюкасла» в Хвиче? Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения», — сказал Джунтоли «СЭ».

16 декабря The Times сообщил, что «Ньюкасл» определил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию в качестве приоритетной трансферной цели.

21-летний грузин провел 17 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.