Стала известна зарплата Дембеле после возможного перехода в «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в случае перехода в «ПСЖ» будет зарабатывать более 20 миллионов евро в год плюс бонусы, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что с 26-летним французом уже согласован 5-летний контракт.

Контракт игрока с «блаугранас» истекает летом 2024 года. Ранее L`Equipe сообщал, что Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барселона» предлагала включить его в сделку по переходу Килиана Мбаппе в каталонский клуб.

В минувшем сезоне вингер провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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