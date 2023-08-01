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Сегодня, 18:16

Стала известна зарплата Дембеле после возможного перехода в «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в случае перехода в «ПСЖ» будет зарабатывать более 20 миллионов евро в год плюс бонусы, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что с 26-летним французом уже согласован 5-летний контракт.

Контракт игрока с «блаугранас» истекает летом 2024 года. Ранее L`Equipe сообщал, что Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барселона» предлагала включить его в сделку по переходу Килиана Мбаппе в каталонский клуб.

В минувшем сезоне вингер провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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