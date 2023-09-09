Стало известно, какую сумму «Сочи» предлагает «Пари НН» за Сулейманова

Как стало известно «СЭ», «Сочи» предлагает «Пари НН» 40 миллионов рублей за трансфер нападающего Тимура Сулейманова. Такая цена не устраивает нижегородцев. Они рассчитывают на сумму около 90 миллионов рублей, однако клуб готов идти на уступки.

Ранее о заинтересованности «Сочи» в Сулейманове сообщал журналист Иван Карпов.

Сулейманов — воспитанник «Локомотива». В июле 2020 года «Пари НН» арендовал нападающего у железнодорожников, а в июне 2021 года выкупил его у москвичей.

В сезоне-2023/24 Сулейманов забил 3 гола в 10 матчах за нижегородцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего форварда в 1 миллион евро.