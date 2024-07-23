Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:15

Стефан Савич продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Трабзонспор» договорился о трансфере защитника «Атлетико» Стефана Савича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанская команда согласилась отпустить 33-летнего черногорца после завершения сезона-2023/24. Игрок заключит соглашение с турецким клубом до конца июня 2027 года. На этой неделе футболист пройдет медицинское обследование для завершения перехода.

Савич выступал за «Атлетико» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 33 матчах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

Стефан Савич
Футбол
ФК Атлетико
ФК Трабзонспор
0
Читайте также
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Источник: «Интер» вступил в борьбу за Кьезу, клуб намерен подписать его бесплатно

Бывший нападающий «Барселоны» Брейтуэйт перейдет в «Гремио»