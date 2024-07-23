Стефан Савич продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

«Трабзонспор» договорился о трансфере защитника «Атлетико» Стефана Савича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанская команда согласилась отпустить 33-летнего черногорца после завершения сезона-2023/24. Игрок заключит соглашение с турецким клубом до конца июня 2027 года. На этой неделе футболист пройдет медицинское обследование для завершения перехода.

Савич выступал за «Атлетико» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 33 матчах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.