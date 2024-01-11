«Страсбур» договорился о трансфере Луковича, которым интересовался «Спартак»

Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович продолжит карьеру в «Страсбуре», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 18-летний серб сегодня отправится во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта. В консорциуме BlueCo, которому принадлежат «Челси» и «Страсбур», давно следили за выступлениями игрока.

В середине декабря сообщалось, что в услугах Луковича заинтересован «Спартак». Позже появилась информация, что форвард отклонил предложение российского клуба.

В текущем сезоне на счету Луковича 20 игр в чемпионате Сербии, 11 забитых мячей и 1 результативная передача. Его контракт с сербской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.