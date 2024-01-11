Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:51

«Страсбур» договорился о трансфере Луковича, которым интересовался «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович продолжит карьеру в «Страсбуре», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 18-летний серб сегодня отправится во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта. В консорциуме BlueCo, которому принадлежат «Челси» и «Страсбур», давно следили за выступлениями игрока.

В середине декабря сообщалось, что в услугах Луковича заинтересован «Спартак». Позже появилась информация, что форвард отклонил предложение российского клуба.

В текущем сезоне на счету Луковича 20 игр в чемпионате Сербии, 11 забитых мячей и 1 результативная передача. Его контракт с сербской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Страсбур
Милош Лукович
3
0
Читайте также
«Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Le Parisien: «Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура» Ньямси

В руководстве «Реала» произошел раскол из-за Мбаппе, многие предпочитают ему Осимхена