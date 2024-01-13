«Страсбур» объявил о переходе Луковича, которым интересовался «Спартак»

Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович стал игроком «Страсбура», сообщается на официальном сайте французского клуба.

18-летний серб подписал контракт до 2028 года. До конца сезона форвард продолжит выступать за «ИМТ Белград» на правах аренды.

В середине декабря сообщалось, что в услугах Луковича заинтересован «Спартак». Позже появилась информация, что форвард отклонил предложение российского клуба.

В текущем сезоне на счету Луковича 20 игр в чемпионате Сербии, 11 забитых мячей и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.