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Сегодня, 23:06

«Страсбур» объявил о переходе Луковича, которым интересовался «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Милош Лукович (в центре).
Фото ФК «Страсбур»
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Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович стал игроком «Страсбура», сообщается на официальном сайте французского клуба.

18-летний серб подписал контракт до 2028 года. До конца сезона форвард продолжит выступать за «ИМТ Белград» на правах аренды.

В середине декабря сообщалось, что в услугах Луковича заинтересован «Спартак». Позже появилась информация, что форвард отклонил предложение российского клуба.

В текущем сезоне на счету Луковича 20 игр в чемпионате Сербии, 11 забитых мячей и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Страсбур
Милош Лукович
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