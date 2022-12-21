Суарес в ближайшее время может перейти в «Гремио»

Уругвайский нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в бразильском «Гремио».

«Мы собираемся поговорить с представителем Луиса Суареса. Хотя несколько раз было опубликовано в СМИ, что мы уже встречались, наш окончательный разговор ещё не состоялся. То, что произошло, было некоторыми признаками. На этой неделе состоится наша последняя встреча», — приводит слова представителя «Гремио» Пауло Калефи Sport.es.

35-летний нападающий выступает за «Насьональ» с июля 2022 года. Всего за уругвайский клуб он провел 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.