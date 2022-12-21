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Трансферы

Сегодня, 22:53

Суарес в ближайшее время может перейти в «Гремио»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Уругвайский нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в бразильском «Гремио».

«Мы собираемся поговорить с представителем Луиса Суареса. Хотя несколько раз было опубликовано в СМИ, что мы уже встречались, наш окончательный разговор ещё не состоялся. То, что произошло, было некоторыми признаками. На этой неделе состоится наша последняя встреча», — приводит слова представителя «Гремио» Пауло Калефи Sport.es.

35-летний нападающий выступает за «Насьональ» с июля 2022 года. Всего за уругвайский клуб он провел 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Луис Суарес
Футбол
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