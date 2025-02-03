Сулейманов перешел в клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити»

Вингер Магомед-Шапи Сулейманов перешел из «Ариса» в «Спортинг Канзас-Сити», сообщает пресс-служба американского клуба.

Сулейманов подписал контракт, рассчитанный до конца 2026 года с опцией продления еще на два года. Сумма сделки не раскрывается, однако ранее сообщалось, что «Канзас-Сити» был готов запалатить за 25-летнего россиянина от 2 до 2,5 миллиона долларов.

Футболист является выпускником академии «Краснодар». За основную команду «быков» он провел 124 матча во всех турнирах, забив 23 гола и сделав 8 результативных передач. К «Арису» нападающий присоединился в сентябре 2023 года. В этом сезоне на счету россиянина 14 матчей во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,8 миллиона евро.