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Сын Роналдиньо перешел в «Бернли» из «Барселоны»

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Жоао Мендеш, сын экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, перешел в «Бернли».

Ранее 19-летний полузащитник выступал за молодежную команду каталонцев для игроков не старше 19 лет. Бразилец пополнил состав английского клуба на правах свободного агента, заключив контракт сроком до лета 2026 года.

Жоао Мендеш (в центре).

Сезон-2024/25 «Бернли» проведет в английском чемпионшипе. Главным тренером команды является экс-полузащитник «Челси», «Тоттенхэма» и сборной Англии Скотт Паркер.

Отец Мендеша также известен по выступлениям за «Милан», «ПСЖ» и ряд бразильских клубов. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча», а в 2002 — чемпионом мира в составе национальной сборной своей страны.

Источник: Mundo Deportivo
Роналдиньо
ФК Барселона
ФК Бернли
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