Сын Роналдиньо перешел в «Бернли» из «Барселоны»

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Жоао Мендеш, сын экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, перешел в «Бернли».
Ранее 19-летний полузащитник выступал за молодежную команду каталонцев для игроков не старше 19 лет. Бразилец пополнил состав английского клуба на правах свободного агента, заключив контракт сроком до лета 2026 года.
Сезон-2024/25 «Бернли» проведет в английском чемпионшипе. Главным тренером команды является экс-полузащитник «Челси», «Тоттенхэма» и сборной Англии Скотт Паркер.
Отец Мендеша также известен по выступлениям за «Милан», «ПСЖ» и ряд бразильских клубов. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча», а в 2002 — чемпионом мира в составе национальной сборной своей страны.