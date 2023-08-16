Топ-10 трансферов лета в Саудовской Аравии: Неймар и Малком в лидерах
10 самых дорогих трансферов в чемпионате Саудовской Аравии в 2023 году
В чемпионате Саудовской Аравии сейчас выступают одни из самых лучших футболистов мира. Среди них как звезды (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар), так и перспективные игроки (Рубен Невеш). Руководству команд пришлось выложить за такие трансферы немалую сумму, особенно в текущее трансферное окно. Список самых дорогих переходов лета-2023 меняется часто. На данный момент топ-10 выглядят следующим образом:
- Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль») — 90 миллионов евро
- Малком (из «Зенита» в «Аль-Хиляль») — 60 миллионов евро
- Рубен Невеш (из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хиляль») — 55 миллионов евро
- Фабиньо (из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад») — 46,70 миллионов евро
- Сергей Милинкович-Савич (из «Лацио» в «Аль-Хиляль») — 40 миллионов евро
- Рияд Махрез (из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли») — 35 миллионов евро
- Садио Мане (из «Баварии» в «Аль-Наср») — 30 миллионов евро
- Ибаньес (из «Ромы» в «Аль-Ахли») — 30 миллионов евро
- Жота (из «Селтика» в «Аль-Иттихад») — 29,1 миллионов евро
- Аллан Сен-Максимен (из «Ньюкасла» в «Аль-Ахли») — 27,20 миллионов евро