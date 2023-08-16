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Сегодня, 16:00

Топ-3 футболистов по суммам трансферов: Неймар — лидер рейтинга

Неймар стал самым дорогим футболистом по сумме трансферов за карьеру
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Неймар (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль», Соцсети
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15 августа «Аль-Хиляль» подписал Неймара, соглашение рассчитано на два года. «ПСЖ» за переход 31-летнего бразильца получит от 90 до 120 миллионов евро (с учетом бонусов). Эта сделка стала рекордной в истории парижского клуба. Трансфер позволил Неймару возглавить список игроков, за которого в общей сложности заплатили больше всего денег. Бразильский футболист в 2017 году обошелся парижанам в 222 миллионов евро. Ранее «Барселона» купила нападающего у «Сантоса» за 88 миллионов евро. Общая сумма трансферов за всю его карьеру составила — 400 миллионов евро.

Прежде в этом рейтинге лидировал бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, за него отдали суммарно 333,36 миллионов евро. Сейчас она на 2-й строчке.

Замыкает тройку самых дорогих футболистов по суммам трансферов 38-летний португальский нападающий Криштиану Роналду из «Аль-Насра» — 247 миллионов евро.

Криштиану Роналду
Неймар Сантос
Ромелу Лукаку
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сантос
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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