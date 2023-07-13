«Торино» и «Верона» готовы заплатить за Миранчука 5-6 миллионов евро

«Верона» и «Торино» хотят заполучить российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации Metaratings.ru, клубы готовы заплатить за 27-летнего россиянина 5-6 миллионов евро.

«Аталанту» не устраивает предложенная сумма, так как хочет получить не менее 8-9 миллионов евро или продлить контракт с игроком и отправить в аренду с опцией обязательного выкупа.

Миранчук в прошедшем сезоне на правах аренды сыграл за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 12 миллионов евро.