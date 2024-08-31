«Торино» оценивает Сазонова в 3,5 миллиона евро

Как стало известно «СЭ», защитник Саба Сазонов оценивается «Торино» в сумму 3,5 миллиона евро.

Как сообщает источник, близкий к итальянскому «Эмполи», именно такую сумму туринский клуб обозначил тосканцам в качестве выкупа.

22-летний игрок сборной Грузии перешел в «Эмполи» на условиях аренды с правом выкупа до конца сезона-2024/25. Вместе с бывшим игроком «Динамо» на тех же условиях перебрался в Тоскану 23-летний форвард Пьетро Пеллегри, которого «Торино» оценивает в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в 1 матче чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Торино» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt дает оценку стоимости игрока в 2,8 миллиона евро.