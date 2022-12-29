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Трансферы

Сегодня, 09:45

«Торино» сохраняет интерес к Шомуродову

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торино» все еще заинтересовано в приобретении нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, игрок может перейти в туринский клуб уже в это зимнее трансферное окно. Руководство команды видит в Шомуродове замену выбывшему из-за травмы нападающему Пьетро Пеллегри.

Ранее сообщалось, что 27-летним узбеком также интересуются «Фиорентина» и «Сампдория».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел за римский клуб 8 матчей во всех турнирах и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Торино
серия А
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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