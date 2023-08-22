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Сегодня, 15:26

TMW: «Торино» ведет переговоры о трансфере Миранчука за 10 миллионов евро

Руслан Минаев
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Торино» ведет переговоры по трансфере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, «быки» возобновили переговоры в последние часы. Отмечается, что туринцы не хотят выплачивать оговоренные перед арендой игрока в клуб 12 миллионов евро, в то время как бергамаски настаивают именно на этой сумме.

По информации издания, клубы могут договориться на сумме в 10 миллионов евро плюс бонусы и процент от перепродажи.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что 27-летний россиянин не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Миранчук перешел в клуб из Бергамо в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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