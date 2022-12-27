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Трансферы

27 декабря, 23:31

«Торпедо» в скором времени может подписать полузащитника Ломовицкого

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торпедо» ведет переговоры о переходе полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, сообщает «РБ Спорт».

Права на Ломовицкого принадлежат казанской команде, но первую часть сезона игрок провел в аренде в «Химках».

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за подмосковный клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-dogovarivaetsya-po-lomovitskomu/
Александр Ломовицкий
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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