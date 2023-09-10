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Сегодня, 19:12

«Тоттенхэм» близок к трансферу 16-летнего хорватского защитника Вушковича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Хайдука» Лука Вушкович близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 16-летний хорват уже согласовал условия контракта с лондонцами. Он настроен на переход в «Тоттенхэм», несмотря на интерес других европейских топ-клубов. Ранее сообщалось, что на защитника претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Вушкович дебютировал за «Хайдук» в феврале этого года, когда ему только исполнилось 16 лет. С того момента он провел 11 матчей за клуб, отметившись одним забитым голом.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Хайдук
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