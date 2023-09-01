«Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» согласовали сделку по Бреннану Джонсону

Полузащитник «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщил в Twitter журналист Сами Мокбел.

По сведениям источника, клубы договорились о трансфере 22-летнего валлийца, сумма сделки составит 45 миллионов фунтов стерлингов. Обсуждаются условия бонусных выплат.

Джонсон является воспитанником «Ноттингем Форест». В сезоне-2022/23 футболист провел 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.