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Сегодня, 12:50

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Барселоной» по Фати

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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перейти в «Тоттенхэм» на правах аренды, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» планируют взять в аренду игрока до лета 2024 года. Клубы обсуждают все детали сделки, каталонский клуб хочет, чтобы «Тоттенхэм» взял на себя расходы по зарплате 20-летнего испанца.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
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