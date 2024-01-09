«Тоттенхэм» предложил 30 миллионов евро за защитника «Дженоа» Дрэгушина

«Тоттенхэм» сделал «Дженоа» официальное предложение по трансферу защитника Раду Дрэгушина, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, лондонцы предложили итальянскому клубу фиксированную плату в размере 25 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

Кроме того, в обратном направлении отправится защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс, который на правах аренды перейдет в «Дженоа».

Дрэгушин выступает за генуэзский клуб с 2022 года. В текущем сезоне 21-летний румын провел 22 матча за «Дженоа», забил два гола и отдал одну результативную передачу.