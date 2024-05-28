«Тоттенхэм» продлил аренду Тимо Вернера у «Лейпцига» на следующий сезон

«Тоттенхэм» продлил арендное соглашение с немецким форвардом Тимо Вернером, сообщает в социальных сетях авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

28-летний нападающий проведет второй год подряд в чемпионате Англии. «Тоттенхэм» покроет расходы на зарплату немца. Сообщается, что «шпоры» могут выкупить Вернера у «Лейпцига» в конце следующего сезона за 15-16 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Вернер провел 14 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.