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Сегодня, 02:17

Трансфер нападающего «Атлетико» Омородиона в «Челси» сорвался

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Саму Омородион.
Фото Global Look Press
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Трансфер нападающего «Атлетико» Саму Омородиона в «Челси» сорвался, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб не смог согласовать условия контракта с 20-летним испанцем. В понедельник, 12 августа футболист вернется из столицы Англии в Мадрид, при этом есть вероятность, что форвард перейдет в другой европейский клуб в ближайшие дни.

6 августа сообщалось, что «Челси» договорился о покупке Омородиона за 40 миллионов евро.

Омородион перешел в «Атлетико» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 нападающий выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах.

Контракт Омородиона с «Атлетико» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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