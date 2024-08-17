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Сегодня, 21:35

Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Рахмановича в Саудовскую Аравию может не состояться

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Переход полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича в неназванный клуб из Саудовской Аравии заморожен по причине того, что власти страны не одобрили бюджет на данный трансфер.

Для покупки игрока необходимо, чтобы министерство спорта Саудовской Аравии утвердило бюджет клуба. Сообщается, что государственный орган ответил отказом и не одобрил трансфер боснийца. Тем не менее, возможность перехода сохраняется до закрытия летнего трансферного окна.

30-летний Рахманович выступает за российский клуб с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. Полузащитник еще не играл за «Крылья Советов» в текущем сезоне из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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