Трансферное окно в Европе летом 2024: когда открывается и закрывается

Известны даты открытия и закрытия трансферного окна в Европе

Летом по всему футбольному миру открыто трансферное окно. Клубы совершают трансферы и оформляют аренды игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.

«СЭ» подготовил список стран топ-5 лиг Европы с датами окончания периода переходов.

Топ-5 лиг Европы: даты открытия и закрытия летнего трансферного окна 2024

Англия (АПЛ) — открыто с 14 июня по 30 августа;

Италия (серия А) — открыто с 1 июля по 30 августа ;

Испания (ла лига) — открыто с 1 июля по 30 августа ;

Германия (бундеслига) — открыто с 1 июля по 30 августа ;

Франция (лига 1) — открыто с 1 июля по 30 августа.

Летнее трансферное окно в России будет открыто с 14 июня по 5 сентября 2024 года.