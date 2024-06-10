Трансферное окно в Европе летом 2024: когда открывается и закрывается
Известны даты открытия и закрытия трансферного окна в Европе
Летом по всему футбольному миру открыто трансферное окно. Клубы совершают трансферы и оформляют аренды игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.
«СЭ» подготовил список стран топ-5 лиг Европы с датами окончания периода переходов.
Топ-5 лиг Европы: даты открытия и закрытия летнего трансферного окна 2024
- Англия (АПЛ) — открыто с 14 июня по 30 августа;
- Италия (серия А) — открыто с 1 июля по 30 августа;
- Испания (ла лига) — открыто с 1 июля по 30 августа;
- Германия (бундеслига) — открыто с 1 июля по 30 августа;
- Франция (лига 1) — открыто с 1 июля по 30 августа.
Летнее трансферное окно в России будет открыто с 14 июня по 5 сентября 2024 года.