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Сегодня, 08:26

Трансферы Коутинью и Гризманна в «Барселону» признаны худшими сделками в истории футбола по версии Give me Sport

Игнат Заздравин
Корреспондент
Филиппе Коутиньо.
Фото AFP
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Портал Give me Sport составил рейтинг худших трансферов в истории футбола.

Первые места занимают две сделки с участием «Барселоны» — лидирует переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в 2018 году, а второе место занимает трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» в 2019 году.

На третье место авторы рейтинга поставили переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» летом 2019 года.

Топ-10 рейтинга:

  1. Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» (2018 год)
  2. Антуан Гризманн из «Атлетико» в «Барселону» (2019)
  3. Эден Азар из «Челси» в «Реал» (2019)
  4. Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» (2021)
  5. Алексис Санчес из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» (2018)
  6. Андрей Шевченко из «Милана» в «Челси» (2006)
  7. Джонатан Вудгейт из «Ньюкасла» в «Реал» (2004)
  8. Анхель Ди Мария из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» (2014)
  9. Энди Кэролл из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» (2011)
  10. Фернандо Торрес из «Ливерпуля» в «Челси» (2011)
Антуан Гризманн
Филиппе Коутиньо
Эден Азар
Футбол
ФК Барселона
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