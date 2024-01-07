Трансферы Коутинью и Гризманна в «Барселону» признаны худшими сделками в истории футбола по версии Give me Sport

Портал Give me Sport составил рейтинг худших трансферов в истории футбола.
Первые места занимают две сделки с участием «Барселоны» — лидирует переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в 2018 году, а второе место занимает трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» в 2019 году.
На третье место авторы рейтинга поставили переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» летом 2019 года.
Топ-10 рейтинга:
- Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» (2018 год)
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Антуан Гризманн из «Атлетико» в «Барселону» (2019)
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Эден Азар из «Челси» в «Реал» (2019)
- Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» (2021)
- Алексис Санчес из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» (2018)
- Андрей Шевченко из «Милана» в «Челси» (2006)
- Джонатан Вудгейт из «Ньюкасла» в «Реал» (2004)
- Анхель Ди Мария из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» (2014)
- Энди Кэролл из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» (2011)
- Фернандо Торрес из «Ливерпуля» в «Челси» (2011)