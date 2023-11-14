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14 ноября, 23:00

Трансферы в России: когда откроется и закроется зимнее окно 2024

Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января 2024 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Зимой по всему футбольному миру откроется трансферное окно. Клубы смогут совершать сделки, приобретения и продажи игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.

Согласно регламенту ФИФА, сроки регистрационных периодов для каждого чемпионата определяет конкретная национальная футбольная ассоциация. При этом существует ряд ограничений: в течение одного календарного года может быть проведено только два трансферных окна. Первое начинается в конце футбольного сезона и не может длиться дольше 12 недель, второе проходит зимой, оно может длиться не более 4 недель.

Летнее трансферное окно в России закрылось 14-го сентября. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не могут подписывать новичков до зимы 2024-го (за исключением свободных агентов).

Зимний регистрационный период в 2024 году в России начнется 25 января и продлится до 22 февраля.

Тео Бонгонда, Малком и&nbsp;Виктор Давила. Трансферные окна в условиях санкций. Большое исследование «СЭ»

РПЛ
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