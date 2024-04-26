Черевченко: «Над предложением «Факела» думал недолго, принял практически сразу»

Новый главный тренер «Факела» Игорь Черевченко прокомментировал подписание контракта с воронежским клубом.

Он сменил на этом посту Сергея Ташуева, который объявил об уходе 26 апреля.

«Сегодня поздно ночью поступил звонок и предложение от спортивного директора Кирилла Котова. Думал недолго, решение принял практически сразу же. Воронеж по-настоящему футбольный город, поэтому рад стать частью клуба с большой историей и такой потрясающей армией болельщиков», — цитирует тренера пресс-служба воронежцев.

Черевченко с 2008 по 2016 год работал в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России. Также он тренировал «Балтику», тульский «Арсенал», «Химки» и таджикский «Истиклол». Вместе с командой из Душанбе в 2023 году 49-летний специалист стал победителем чемпионата и Кубка Таджикистана.

На данный момент «Факел» с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.