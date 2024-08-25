Туфан Садыгов заявил, что в «Химки» переходят Одилов и Капленко

Имеющий отношение к «Химкам» бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что нападающий Алишер Одилов и полузащитник Кирилл Капленко близки к переходу в подмосковный клуб.

«Одилов и Капленко уже успешно прошли медосмотр в «Химках». Насколько знаю, оба футболиста подписали долгосрочные контракты с клубом», — цитирует Садыгова Sport24.

23-летний Одилов является игроком ташкентского «Олимпика», он выступал за олимпийскую сборную Узбекистана на футбольном турнире Игр в Париже.

25-летний белорус Капленко — воспитанник «Зенита», с 2023 года играет за «Балтику». По итогам сезона-2023/24 на его счету 16 матчей и 2 гола за калининградский клуб во всех турнирах.