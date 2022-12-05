Узбекский футболист «Аль-Нассра» заявил о готовности уступить седьмой номер Роналду

Узбекский футболист Джалолиддин Машарипов, выступающий за «Аль-Наср» заявил, что готов отдать седьмой номер нападающему Криштиану Роналду, если он перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

«У «Аль-Нассра» не просто много денег, их очень много. Я слышал, что клуб предложил контракт Криштиану Роналду. Он сам решит, переходить в клуб или нет. Роналду есть Роналду. Мы будем рады, если он возьмет седьмой номер. Игроков такого уровня необходимо уважать. Седьмой номер у Машарипова заберет Роналду, а не какой-то другой игрок», — приводит слова Машарипова Championat.Asia.

По информации СМИ, контракт Роналду с «Аль-Наср» будет подписан на 2,5 сезона. Роналду будет получать в Саудовской Аравии около 200 миллионов евро в год.

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, руководство клуба и бывших партнеров по команде.