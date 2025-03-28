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28 марта, 17:29

В «Астон Вилле» рассказали об интересе к полузащитнику «Реала» Гюлеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Астон Виллы» Мончи заявил, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Арды Гюлера.

«Я хорошо его знаю, потому что он игрок, за которым следил любой спортивный директор, когда он выступал в Турции. Он футболист, который отвечает ряду наших требований, и он мог быть привлекателен для «Астон Виллы», потому что мы искали усиление на эту позицию. Это не позиция, на которой выступает Марко Асенсио, но мы ищем футболистов подобного профиля, способных играть между линиями.

Мне он особенно нравится своими техническими данными. Думаю, у него есть индивидуальность, он демонстрирует это, играя за сборную», — цитирует Мончи Marca.

20-летний турок перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Реал
Арда Гюлер
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