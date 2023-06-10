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Трансферы

Сегодня, 12:46

В «Аяксе» назвали слухами новость об официальном предложении «Краснодару» о покупке Сперцяна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе «Аякса» прокомментировали «СЭ» информацию о том, что амстердамский клуб сделал предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна. По данным De Telegraaf, стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

«Мы не реагируем на слухи и будем сообщать о любых переходах только через пресс-релиз на наших официальных источниках», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Эдуард Сперцян
ФК Аякс
ФК Краснодар
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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