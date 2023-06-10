В «Аяксе» назвали слухами новость об официальном предложении «Краснодару» о покупке Сперцяна

В пресс-службе «Аякса» прокомментировали «СЭ» информацию о том, что амстердамский клуб сделал предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна. По данным De Telegraaf, стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

«Мы не реагируем на слухи и будем сообщать о любых переходах только через пресс-релиз на наших официальных источниках», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.