В «Барселоне» отреагировали на желание Феликса перейти в команду

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал публичные высказывания форварда «Атлетико» о желании перейти в каталонский клуб.

«Жоау Феликс? Мы гордимся тем, что слышим от такого топового, превосходного игрока, как Жоау, что он хочет присоединиться к нам. Все будет зависеть от Деку и Хави, как в случае Феликса, так и Канселу», — цитирует Юсте инсайдер Фабрицио Романо.

В июле этого года 23-летний португалец заявил, что мечтает перейти в «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.