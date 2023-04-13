В «Баварии» ждут извинений от Мане за драку с Сане

Руководство «Баварии» рассматривает несколько вариантов для наказания форварда команды Садио Мане за драку с другим форвардом мюнхенцев Лероем Сане, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Сообщалось, что между футболистами произошла стычка после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Спор завершился тем, что сенегалец ударил по лицу форварда сборной Германии, оставив ссадину на губе. Игроков быстро разняли, после чего партнеры по команде вывели Сане из раздевалки.

По информации источника, в клубе рассматривают три варианта: штраф, временное отстранение или расставание с игроком. Сообщается, что сенегалец уже пообщался с руководством мюнхенцев и в скором времени должен принести извинения перед командой.