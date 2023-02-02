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Трансферы

Сегодня, 12:35

В «Бешикташе» заявили, что вопрос о переходе Баринова для клуба закрыт

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возобновлении переговоров по переходу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Нет, мы не возобновляли переговоры по переходу Баринова. Этот вопрос закрыт», — сказал Казанчи «СЭ».

2 февраля портал «РБ Спорт» сообщил о возобновлении переговоров между сторонами. Баринов является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/beshiktash-vozobnovil-peregovory-s-lokomotivom-po-barinovu-turki-uvelichili-predlozhenie/
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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