В Боснии прокомментировали возможный переезд Пьянича в Россию на фоне высказываний об отказе играть со сборной

Боснийский журналист Эмир Делич в комментарии «СЭ» высказался о возможном переезде Миралема Пьянича в Россию.

В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе играть против сборной России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

— Должно быть, Миралему заплатят больше, чтобы он поехал в Россию на фоне того, что игрок говорил после 2022 года.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Могу лишь сказать, что Миралем — футболист и никогда не делал никаких заявлений, связанных с политикой. Пьянич — хороший человек и его интересует только футбол — сказал Делич «СЭ».

Ранее издание «ВсеПроСпорт» сообщило, что ЦСКА продолжает переговоры с Пьяничем по сумме заработной платы. Футболист хочет 3 миллиона евро в год, в то время как армейцы готовы платить лишь 1,5 миллиона.

Пьянич с 2022 года выступал за «Шарджу» из ОАЭ. Всего на счету 34-летнего Пьянича 61 матч за клуб, в которых он отметился 5 голами и 16 результативными передачами. Сейчас футболист является свободным агентом.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и другие команды.