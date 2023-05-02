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Трансферы

Сегодня, 19:52

В «Ференцвароше» назвали слухами интерес клуба к Кузяеву

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в подписании российского полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Не могу ничего сказать о такого рода трансферных слухах или конкретных игроках. Мы не комментируем такие вещи. Так что не могу ничего сказать о Кузяеве», — сказал Хайналь «СЭ».

Действующее соглашение Кузяева с «Зенитом» рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне он сыграл за питерский клуб в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Далер Кузяев
ФК Ференцварош
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