В пресс-службе «Фиорентины» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Ранее Europa Calcio сообщил, что «Фиорентина» интересуется Кисляком. Тренер Стефано Пиоли выразил большую симпатию к игроку, рассматривая его как возможное усиление для полузащиты команды.
«Это нереально. Даже интерес Пиоли к Кисляку? Нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. За это время он провел 59 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 16 миллионов евро.
этому додику с лицом Даддитса из фильма "Ловец снов" дальше конского дерьма и нашего футбола не заиграть - один клоун, заметный на поле лишь своей попугайской причёской, да и то пару раз за полгода, когда не травмирован, уже перешёл в "Монако" и свой уровень показывает только скомандами с 16 по 18 места во внутреннем чемпионате
