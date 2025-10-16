В «Фиорентине» назвали нереальным переход Кисляка

В пресс-службе «Фиорентины» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Ранее Europa Calcio сообщил, что «Фиорентина» интересуется Кисляком. Тренер Стефано Пиоли выразил большую симпатию к игроку, рассматривая его как возможное усиление для полузащиты команды. «Это нереально. Даже интерес Пиоли к Кисляку? Нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. За это время он провел 59 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 16 миллионов евро.

AleSSio87 этому додику с лицом Даддитса из фильма "Ловец снов" дальше конского дерьма и нашего футбола не заиграть - один клоун, заметный на поле лишь своей попугайской причёской, да и то пару раз за полгода, когда не травмирован, уже перешёл в "Монако" и свой уровень показывает только скомандами с 16 по 18 места во внутреннем чемпионате 16.10.2025

Прораб. Отторжение. 16.10.2025

Симон Вирсаладзе Кроме агентов Кисляка и редакции СЭ, которой те агенты периодически заносят, никому он реально и не нужен 16.10.2025

Grinopel Аллергия на Димана. Я точно знаю, их пресс-сектретарь говорил. 16.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ у тебя после химок зажило? все деревянные раскупили, которые в тебя не засунули? :joy: 16.10.2025

Russpiel Ребята долго соображают. Года через два снова спросите. 16.10.2025

Микола Питерский Дак еще и фамилия на "К" начинается 16.10.2025

Красно-белый Аквариум7 2-3 ляма возможно... на похороны Цска 16.10.2025

Diman_madridista У них после Кокорина аллергия на все русское наверное 16.10.2025