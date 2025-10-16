Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Футбол
Трансферы

16 октября, 14:12

В «Фиорентине» назвали нереальным переход Кисляка

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Фиорентины» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Ранее Europa Calcio сообщил, что «Фиорентина» интересуется Кисляком. Тренер Стефано Пиоли выразил большую симпатию к игроку, рассматривая его как возможное усиление для полузащиты команды.

«Это нереально. Даже интерес Пиоли к Кисляку? Нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. За это время он провел 59 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 16 миллионов евро.

10

  • AleSSio87

    этому додику с лицом Даддитса из фильма "Ловец снов" дальше конского дерьма и нашего футбола не заиграть - один клоун, заметный на поле лишь своей попугайской причёской, да и то пару раз за полгода, когда не травмирован, уже перешёл в "Монако" и свой уровень показывает только скомандами с 16 по 18 места во внутреннем чемпионате

    16.10.2025

  • Прораб.

    Отторжение.

    16.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кроме агентов Кисляка и редакции СЭ, которой те агенты периодически заносят, никому он реально и не нужен

    16.10.2025

  • Grinopel

    Аллергия на Димана. Я точно знаю, их пресс-сектретарь говорил.

    16.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    у тебя после химок зажило? все деревянные раскупили, которые в тебя не засунули? :joy:

    16.10.2025

  • Russpiel

    Ребята долго соображают. Года через два снова спросите.

    16.10.2025

  • Микола Питерский

    Дак еще и фамилия на "К" начинается

    16.10.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    2-3 ляма возможно... на похороны Цска

    16.10.2025

  • Diman_madridista

    У них после Кокорина аллергия на все русское наверное

    16.10.2025

  • Adminni

    смогут ли они отвалить за него 20 лямов? Есть сомнения

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Матвей Кисляк
    Стефано Пиоли
    Футбол
    ФК Фиорентина
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя