Тренер «Галатасарая»: «Актюркоглу и Кен останутся с нами. Если будут изменения, клуб сделает заявление»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о слухах про возможный переход вингера Керема Актюркоглу и защитника Деррика Кена в «Спартак».

«И Керем Актюркоглу, и Деррик Кен — наши игроки, и они останутся с нами. Если будут какие-то изменения, клуб сделает заявление. Сейчас игроки с нами. Через два дня у нас очень важный матч», — приводит слова Бурука издание Sozcu.

Ранее журналист Ягиз Сабункоглу сообщил, что «Спартак» предложил «Галатасараю» за переход защитника Деррика Кена и полузащитника Керема Актюркоглу компенсацию в размере 20 миллионов евро.

Позднее агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д'Авила в комментарии для «СЭ» не исключил переход футболиста в «Спартак».