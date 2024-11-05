В «Гавре» заявили, что Кузяев отказался от возвращения в «Зенит» прошлым летом

Технический директор «Гавра» Мохамед Эль-Харразе ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать 31-летнего россиянина в зимнее трансферное окно.

«Отец Далера и его советник напрямую общаются с президентом и спортивным руководством «Зенита». Они отказались от их предложения прошлым летом. Игрок не хочет возвращаться в Россию, — сказал Эль-Харразе «СЭ».

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года, после завершения сезона-2022/23 футболист покинул российскую команду и в июле 2023 года перешел в «Гавр» на правах свободного агента.

Россиянин провел 41 матч за французский клуб, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.