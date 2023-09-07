В греческой «Ламии» подтвердили информацию о возможном переходе Дзагоева

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с россиянином Аланом Дзагоевым. Ранее о возможном переходе Дзагоева в Грецию сообщал «Чемпионат».

«Мы заинтересованы в Дзагоеве. Ведем переговоры. В субботу я постараюсь встретиться с игроком», — цитирует Цикниса Sport24.

«Ламия» после трех туров занимает седьмое место в греческой суперлиге.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее 33-летний полузащитник играл за ЦСКА.