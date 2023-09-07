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Сегодня, 12:22

В греческой «Ламии» подтвердили информацию о возможном переходе Дзагоева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с россиянином Аланом Дзагоевым. Ранее о возможном переходе Дзагоева в Грецию сообщал «Чемпионат».

«Мы заинтересованы в Дзагоеве. Ведем переговоры. В субботу я постараюсь встретиться с игроком», — цитирует Цикниса Sport24.

«Ламия» после трех туров занимает седьмое место в греческой суперлиге.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее 33-летний полузащитник играл за ЦСКА.

Источник: Sport24
Алан Дзагоев
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