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Трансферы

Сегодня, 18:29

В «Химках» поговоркой отреагировали на возможный переход Зе Луиша в клуб

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что форвард Зе Луиш в скором времени перейдет в подмосковный клуб. Ранее об этом написал журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале .

«Не могу ничего сказать. Слышал звон, да не знаю, где он», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Зе Луиш уже играл в чемпионате России за «Спартак» с 2015 по 2019 год и «Локомотив» с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне он провел за турецкую команду 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.

Зе Луиш
ФК Химки
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