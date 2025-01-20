В «Кубань» перешел игрок из «Краснодара»

Как стало известно «СЭ», «Кубань», ведущая борьбу за выход в ФНЛ, подписала 22-летнего вингера Эдуарда Багринцева, права на которого ранее принадлежали «Краснодару».

Воспитанник академии ЦСКА перешел в «Кубань» из «Краснодара-2», где выступал в прошлом сезоне (16 матчей, 4 забитых мяча, 3 голевых передачи). Багринцев, интересы которого представляет тот же агент, что работает с Александром Головиным и Наиром Тикнизяном, заключил с желто-зелеными контракт на 1,5 года.

В свое время Эдуард играл за юношеские сборные России разных возрастов — от U15 до U19, а затем провел четыре матча за молодежную команду Армении.