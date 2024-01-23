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Сегодня, 18:37

В «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Наир Тикнизян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о возможном переходе защитника московского клуба Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Мы действительно находимся процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие-либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — цитирует Ульянова matchtv.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» просит за переход Тикнизяна от 10 до 12 миллионов евро. По информации «СЭ», «Зенит» подпишет контракт с футболистом на 5 лет.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает егостоимость в 7 миллионов евро.

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Источник: matchtv.ru
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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