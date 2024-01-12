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Сегодня, 13:33

В «Маккаби» назвали спекуляцией новость о возможной покупке полузащитника «Динамо» Лесового

Константин Белов
Корреспондент
Даниил Лесовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-служба «Маккаби» из Тель-Авива в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Динамо» Даниила Лесового.

Ранее об этом сообщило издание Walla.co.il.

«Наш клуб может подписать Данила Лесового? Мы не комментируем слухи и спекуляции СМИ», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за бело-голубых 13 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.

7 января сообщалось, что 25-летний футболист запустил процесс получения израильского гражданства.

Даниил Лесовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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