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26 июля, 23:52

В «Манчестер Сити» считают Мусиалу из «Баварии» будущей заменой Де Брейне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы, сообщает CaughtOffside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, «горожане» выбрали 21-летнего немца будущей заменой для Кевина де Брейне. Контракт 35-летнего бельгийца с английским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Мусиала перешел в систему «Баварии» в 2019 году. Он провел за мюнхенцев 163 матча, забил 43 гола и сделал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 130 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Джамал Мусиала
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