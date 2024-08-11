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Сегодня, 09:15

В «Наполи» заявили, что Осимхен попросил отпустить его в другой клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна рассказал, что форвард неаполитанцев Виктор Осимхен попросил клуб о переходе в другую команду.

«Осимхен попросил отпустить его в другой клуб. Он хочет уйти. Ситуация ясна — шансы на его уход были еще прошлым летом. Виктор хочет уйти. Увидим в ближайшие 20 дней», — приводит слова Манны инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний нигериец выступает за «Наполи» с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 голов и сделал 18 результативных передач.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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