В Нидерландах отреагировали на слухи об интересе «Аякса» к Миранчуку

Нидерландский журналист Йерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Аякса» к российскому полузащитнику Антону Миранчуку. Ранее «СЭ» сообщал, что клуб рассматривает возможность подписания игрока. «Аякс» действительно ищет хорошего свободного агента. Преимущественно для усиления атаки», — сказал Каптейнс «СЭ». 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта этим летом. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что удивлен проблемам футболиста с поиском команды.