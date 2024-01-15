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Сегодня, 11:13

В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Коринтианса» к Вере: «Мы не общались»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил «СЭ» на вопрос о возможном интересе «Коринтианса» к полузащитнику Лукасу Вере.

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Не могу подтвердить информацию об интересе «Коринтианса». Мы не общались», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний аргентинец играет за «Оренбург» с июля 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Контракт Веры с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Коринтианс
ФК Оренбург
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